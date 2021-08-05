Экс-защитник сборной Италии заявил, что Россия опозорила футбол на Евро

Экс-защитник миланского «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани раскритиковал игру национальной команды России на чемпионате Европы — 2020.

«Россия опозорила футбол. Миранчук — награда для этой команды. В «Аталанте» его учат работать. Я смотрел матчи России на чемпионате Европы только потому, что в составе был Миранчук», — приводит слова Адани TMW.

Сборная России на Евро заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда разгромно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), а также одолела финнов (1:0).

Алексей Миранчук стал автором единственного гола в ворота Финляндии.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назначен главным тренером «Ростова».