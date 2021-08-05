Салихова назвала истерикой увольнение спортивного директора «Спартака»

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на намерение спортивного директора команды Дмитрия Попова уйти в отставку.

«Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко (Камоцци) был сильно против этого трансфера, и покинул клуб вскоре после конфликтов с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже был не «за», но принял. При этом спортивный и пиардепартамент меня упрашивали переговорить с Тедеско, чтобы он дал максимально положительный отзыв об игроке, чтобы по картинке все красиво получилось.

А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока», — написала Салихова в Telegram.

Попов заявил о намерении подать в отставку в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой». Функционер выразил недовольство тем, что состав команды формирует бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Также спортивный директор сказал, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сравнил ситуацию в клубе с зоопарком.