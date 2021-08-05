Уткин иронично отреагировал на поражение «Спартака» в Лиге чемпионов

Блогер Василий Уткин высказался о поражении московского «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Друзья, кажется, в «Спартаке» решили, что раз теперь гостевые голы не нужны, то не нужны и домашние. А это ошибка, суровая ошибка. Видимо, кто-то выпил. А терпилу найдут», — написал бывший комментатор в Telegram.

Также Уткин отреагировал на заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова об уходе из клуба.

«И вот мне интересно: Попов в перерыве дал интервью. А чего опубликовали после матча? Что, если б не проиграли, можно было б не писать? Неважно. Впереди веселые дни, я предвкушаю», — заявил блогер.

Попов заявил о намерении подать в отставку в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой». Функционер выразил недовольство тем, что состав команды формирует бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Также спортивный директор сказал, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Спартаке» допустили, что заявивший об уходе спортивный директор клуба был нетрезв.