В «Спартаке» упрекнули спортивного директора в слабости

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что готов подписать заявление об увольнении спортивного директора команды Дмитрия Попова.

«Новость об уходе Попова прочитал, еще с ним не разговаривал. Если завтра принесет заявление — подпишу.

Федун сказал, что это не мужское решение? Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным, слабым не место. Если Дима принял решение после одного проигрыша — это его решение», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

Попов заявил о намерении подать в отставку в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой». Функционер выразил недовольство тем, что состав команды формирует бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Также спортивный директор сказал, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

Ранее Попов заявил о намерении создать Telegram-канал, чтобы уличить Салихову во лжи.