У легкоатлета Шубенкова подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила, что у чемпиона Европы 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

«На разминке был щелчок, подозрение на разрыв ахилла. Сейчас в такси едут в больницу», — цитирует Глущенко ТАСС.

Спортсмен не вышел на квалификационный забег на дистанции 110 метров с барьерами, который прошел 3 августа.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья в высоту Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске.