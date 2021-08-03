МОК изучит жест американской легкоатлетки на олимпийском пьедестале

Международный олимпийский комитет (МОК) расследует жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс на пьедестале на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом заявил представитель организации Марк Адамс во время брифинга для прессы.

Завоевавшая серебро спортсменка скрестила руки и подняла их над головой во время церемонии награждения. Позднее она заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетенными людьми».

«ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами», — написала спортсменка в Instagram.

В апреле 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио, так как акция попадает под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Позднее организация разрешила спортсменам выражать свое мнение до начала соревнований. При этом жест или заявление основано на принципах олимпизма, и они не нацелены против людей, страны, организаций или их достоинства.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что участники Игр-2020 в Токио имеют право преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter.