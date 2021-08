Немецкий журналист раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ

Немецкий журналист, автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за бездействие в отношении ролика с участием представителя МИД России Марии Захаровой. На видео госслужащая бьет по манекену с надписью «press». Зеппельт считает, что это угроза иностранным журналистам.

«МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словам «пресса». Очевидно, это по мотивам допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России действует в полном соответствии с санкциями, наложенными ВАДА». Показательно, не правда ли?» — написал Зеппельт в своем Twitter.

Ранее Хайо Зеппельт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России к участию в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

And IOC is silent when Kremlin w/ spokeswoman of RUS ministry of Foreign Affairs blatantly threatens - by aggressively hitting puppet with lettering "Press" on it - foreign journalists. Obviously based on coverage of doping scandal. No criticism, no reaction by @iocmedia. (1/2) https://t.co/uhBklJ9aCf