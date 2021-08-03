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Олимпиада 2020

Немецкий журналист раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ

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Reuters

Немецкий журналист, автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за бездействие в отношении ролика с участием представителя МИД России Марии Захаровой. На видео госслужащая бьет по манекену с надписью «press». Зеппельт считает, что это угроза иностранным журналистам.

«МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словам «пресса». Очевидно, это по мотивам допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России действует в полном соответствии с санкциями, наложенными ВАДА». Показательно, не правда ли?» — написал Зеппельт в своем Twitter.

Ранее Хайо Зеппельт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России к участию в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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