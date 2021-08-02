В МОК высказались о возможных санкциях к Белоруссии по делу Тимановской

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о возможных санкциях к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.

Функционер заявил, что для организации важно понять всю картину происходящего.

«Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции. Мы запросили их предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия.

Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут, до каких-либо действий», — цитирует Адамса ТАСС.

На летних Олимпийских играх — 2020 24-летняя Тимановская в Instagram раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии поставить ее на третий забег. Позже она сообщила, что белорусская делегация сняла ее с соревнований и пытается насильно отправить в Минск.

Ранее Адамс заявил, что белорусская легкоатлетка находится под защитой властей Токио.