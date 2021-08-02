Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость

Белорусский депутат Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно хотели депортировать на родину из Токио.

«Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги.

Мы знаем прекрасные примеры, когда наши спортсмены, травмированные, завершали поединки – наш Александр Медведь. Я хочу сказать, что не исключаю даже момент, что это могла быть спланированная политическая акция заранее с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь», — цитирует Уткина сайт «Столичного телевидения».

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему легкоатлетка Кристина Тимановская тревожилась, когда узнала, что ее собираются депортировать на родину.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.