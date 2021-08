Американский журналист отказался убрать флаг России, несмотря на требования в соцсети

Журналист американского издания New York Times Бен Ротенберг ответил пользователю, который призвал его убрать флаг России из своего поста в Twitter.

Журналист опубликовал результаты дня олимпийского турнира, где использовал смайлики в виде российского флага рядом с фамилиями отечественных спортсменов. Один из пользователей добавил комментарий, в котором говорится, что Ротенбергу «вряд ли стоит использовать изображение российского флага».

«Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — ответил журналист, создав отдельный пост.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

