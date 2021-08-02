Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
БФСС попросил МОК пожизненно дисквалифицировать представителей белорусской делегации... 01:44
Менеджер Хабиба — о Макгрегоре: он снова полюбил наркотики 01:36
Власти Москвы могут расширить меры поддержки бизнеса 01:35
В Киеве девушка исполнила стриптиз для полицейских на столбе дорожного... 01:11
Серебряный призер ОИ: российские дзюдоисты немножко зажрались 01:02
В Москве не планируют вводить удаленное обучение для школьников 00:56
Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске 00:48
Собянин: пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей 00:40
Разведку у границ России провели 50 иностранных самолетов и беспилотников 00:20
Гаджиев рассказал, что Емельяненко не может драться, так как «капитально пьет» 00:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Новая спутница футболиста Мамаева рассказала о начале их отношений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Девушка футболиста «Ростова» Павла Мамаева рассказала о начале их романа после критики со стороны бывшей супруги спортсмена. Видеообращение Надежда Санько опубликовала на своей странице в Instagram.

«Павел проявляет ко мне внимание с мая месяца. Я не отвечала ему взаимностью и соблюдала субординацию больше месяца. Я ни разу с ним не увиделась, у меня не было с ним ни флирта, никакого глубокого общения», — поделилась Санько. По ее словам, женская солидарность закончилась после одного из сообщений бывшей жены футболиста Аланы Мамаевой. Она написала: «Все, что я говорила в программах, это ложь. У нас все очень плохо, и было плохо. Я ненавижу его».

«В этот момент мне человек дал понять, что никакой женской солидарности касательно ее женской боли быть не может. А поддерживать ее корыстные цели, где она рубится с Пашей за бабки, за какие-то квартиры, кремы и так далее, мне неинтересно», — сообщила Санько. Получив сообщение от Мамаевой, Санько решила связаться с футболистом и убедить его отказаться от дележки имущества, оставив все бывшей супруге», — написала Санько.

Также Санько заявила, что если Мамаев не позвонил бы спустя неделю, то их общение могло бы закончиться. Надежда решила для себя, что она больше не будет придерживаться женской субординации и солидарности.

«Два пункта: Алана мне не подруга, и это ее бывший муж — свободный, разведенный мужчина», — подытожила Санько.

Ранее бывшая жена Мамаева опубликовала письмо Павла из тюрьмы и назвала его предателем.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день десятый: медали гимнастов и старт синхронисток
Российские гимнасты претендуют на медали в трех видах в десятый день
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
Золото в теннисе и сумасшествие в легкой атлетике: итоги девятого дня Олимпиады
Россия завоевала золото, четыре серебра и две бронзы в девятый день Олимпиады
В США уверены, что атаку на танкер Mercer Street осуществил Иран
В Стамбуле пропал 20-летний студент из Петербурга
Полиция задержала около 600 ковид-диссидентов в Берлине
Apple и Google удалили из своих магазинов приложение для знакомств противников прививок
Новости и материалы
БФСС попросил МОК пожизненно дисквалифицировать представителей белорусской делегации на ОИ
Менеджер Хабиба — о Макгрегоре: он снова полюбил наркотики
Власти Москвы могут расширить меры поддержки бизнеса
В Киеве девушка исполнила стриптиз для полицейских на столбе дорожного знака
Серебряный призер ОИ: российские дзюдоисты немножко зажрались
В Москве не планируют вводить удаленное обучение для школьников
Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске
Собянин: пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей
Разведку у границ России провели 50 иностранных самолетов и беспилотников
Гаджиев рассказал, что Емельяненко не может драться, так как «капитально пьет»
Полицейские сбили 16-летнюю девушку в Иваново
Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую из-за ситуации вокруг нее на Олимпиаде
Джонни Депп одержал ключевую победу в судебном поединке против Эмбер Херд
Полиция проверит сообщения о прогуливавшихся по карнизам высотки в Казани детей
Карпин рассказал, удалось ли ему пообщаться с Дзюбой после матча с «Зенитом»
Звезда «Дикого ангела» Джино Ренни умер от коронавируса
Польша предложила помощь белорусской легкоатлетке, отстраненной от Игр
Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке
Все новости
«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары
Группировка, связанная с запрещенной курдской партией, заявила о поджогах лесов в Турции
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
«Удар в челюсть»: НАТО обвиняет Россию в провокациях
Американский адмирал рассказал о возможном боестолкновении в Черном море
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста
Жириновский упрекнул Азербайджан после протеста в адрес российской стороны
Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального
Глава СВР: отравляющие вещества в биоматериал Навального могли добавить не в России
ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом
Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам
SsangYong возрождается после банкротства
SsangYong планирует вернуться с электрическими внедорожниками
Секрет вельвичии: как африканское растение получило способность жить тысячи лет
Ученые расшифровали геном «бессмертного» растения
Переселение в Арктику. Что известно о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Жители арктических регионов России с 1 августа могут бесплатно получить гектар земли
Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok
Самые странные кулинарные идеи пользователей TikTok
«Псы резервации», «Девять совсем незнакомых людей», «Чепелуэйт» и еще 11 сериалов августа
Какие сериалы смотреть в августе 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях