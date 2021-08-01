Крупнейший телеканал Японии будет освещать попытку депортации белорусской легкоатлетки

Фонд спортивной солидарности Белоруссии в своем Telegram-канале сообщает, что съемочная группа крупнейшего телеканала Японии NHK прибыла в аэропорт Ханеда, чтобы освещать ситуацию с попыткой насильственной депортации белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос выступил стребованием от Международного Олимпийского Комитета (МОК) немедленного вмешательства в инцидент с депортацией спортсменки. В данный момент Тимановская находится под защитой полиции.

Напомним, спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Ранее Кристина Тимановская отреагировала на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, который заявил, что спортсменка покидает Игры в связи с эмоционально-психологическим состоянием.