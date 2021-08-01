Экс-супруга Мамаева обвинила игрока в желании выкрасть их дочь

Алана Мамаева, экс-жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева, обвинила игрока в том, что он хочет забрать их дочь.

«Я знаю, что ты хочешь выкрасть Алису, лишить меня родительских прав. Знаю, что ты хочешь «попилить» эту маленькую 48-метровую квартирку. Я ко всему готова, Паш.

Есть элементарные понятия человеческие. Ты столько говорил про них, про бога. Никто из тех, кто с тобой сидел в тюрьме, тебя не поддержит», — сказала девушка в сториз Instagram.

Напомним, Алана и Павел заключили брак в 2013 году. Вскоре у них родилась общая дочь. Весной 2021 года пара расторгла брак.

Также Мамаева добавила: «Я тебя не боюсь. Ты ведомый, тобой руководит Надин. Ты объявил мне войну, ты ее проиграешь. Ты ее уже проиграл».

Ранее Алана Мамаева подала новый иск против экс-супруга, пытаясь взыскать с него алименты.

Мамаева и ее юрист Екатерина Гордон подали новый иск в Пресненский суд Москвы. Адвокат отметила, что ее подзащитная намерена взыскать алименты только на одного ребенка.