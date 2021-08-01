Десятки японцев вышли на протест против Олимпиады к арене, где в финале играет Хачанов

Десятки жителей Японии вышли на протест против летних Олимпийских игр — 2020 в Токио к теннисному парку, где проходит финальный матч с россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым, сообщает ТАСС.

Собравшиеся скандируют «Остановите Олимпиаду». Призывы слышны на центральном корте арены, где проходит встреча. К концу первого сета акция закончилась.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что два грузинских дзюдоиста были исключены из соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио из-за нарушения коронавирусных протоколов.