Получившая травму прыгунья в длину Клишина поедет в больницу после проверки на допинг

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поедет в больницу только после проверки на допинг, передает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Instagram.

«В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — говорится в заявлении.

Россиянка не смогла пробиться в финал соревнований.

В первых двух попытках россиянка совершила заступ. В третьей попытке Клишина прервала разбег из-за травмы ноги.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, имея в своем активе 11 золотых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске.