Тренер Янчук назвал немецкого теннисиста Зверева врагом, которого надо бить

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от финала мужского олимпийского турнира между россиянином Кареном Хачановым и Александром Зверевым из Германии, передает «ВсеПроСпорт».

«В этом случае Александр нам не близок. Это враг, которого надо бить. Вспоминается Великая Отечественная война. Зверева нельзя назвать предателем, ведь родители увезли его в Германию еще ребенком за лучшей жизнью. Не будем их упрекать, но реванш за условную измену нужно брать», — сказал Янчук.

Финальная встреча состоится 1 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах.