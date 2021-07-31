Рапиристка Коробейникова: в момент соревнований на Олимпиаде была нервная атмосфера

Российская рапиристка Лариса Коробейникова, которая 29 июля выиграла золото Олимпиады в командном турнире, поделилась впечатлениями от Игр, передает Sport24.

«Атмосфера была хорошая, дружественная. Конечно, в момент соревнований была нервная атмосфера, волнение, но все нормально. Эмоциональная схватка была с США, когда мы проигрывали и переломили ход поединка. За первое место фехтовать — тоже очень эмоционально. Что привезла из Токио? Сувениры», — сказала Коробейникова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная России по дзюдо уступила в матче за третье место в командном миксте команде Израиля со счетом 1:4.