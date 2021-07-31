В Госдуме отреагировали на разгромную победу российских волейболисток в матче против США

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских волейболисток в матче группового этапа Олимпийских игр против США, передает «Чемпионат.com».

«Россия разгромила Америку, которую не обыгрывала шесть лет! Впереди плей-офф — теперь нашей команде нужно максимально сосредоточиться, потому что на такой стадии ошибок не прощают. Верим и надеемся! Настолько уверенно победить принципиального соперника в лице США — это очень круто», — сказал Свищев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.