«Зенит» готов потратить €8 млн на звезду сборной России

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Дмитрию Баринову. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, действующие чемпионы России готовы предложить «железнодорожникам» за 24-летнего хавбека €8 млн.

Напомним, что текущий трудовой договор Баринова со столичным клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.



«Локомотив» в матче второго тура сыграет против московского ЦСКА. Команды встретятся на «ВЭБ Арене» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».