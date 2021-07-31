ЦСКА может переманить лучшего российского бомбардира ЛЧ прошлого сезона

Московский ЦСКА близок к договоренности с «Локомотивом» о трансфере полузащитника Антона Миранчука. Об этом сообщает «СЭ».

По информации издания, техинческий директор «железнодорожников» Томас Цорн провел беседу с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым на предмет потенциального перехода 25-летнего атакукющего футболиста.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 Миранчука забил три мяча, став лучшим российским бомбардиром главного европейского клубного турнира.

«Локомотив» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет против московского ЦСКА. Команды встретятся на «ВЭБ Арене» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».