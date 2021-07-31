Фигуристка Медведева сделала тройной прыжок со звездой тик-тока

Дввукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с популярным блогером Артемом Федорченко. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

19-летний тиктокер и 21-летняя фигуристка сделали тройной сальхов на льду арены «Айсберг», где проходят ледовый спектакль «Анна Каренина», где Медведева играет главную роль.

Напомним, что минувший соревновательный сезон спортсменка пропустила из-за коронавируса. Также Медведева не попала в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.



В сентябре 2020 года она вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее Евгения Медведева рассказала, какими способами с ней лучше не знакомиться.