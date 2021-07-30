Ольховский о провокации Медведева: такие вопросы не мешают профессионалам

Известный российский теннисист Андрей Ольховский, выступавший и в одиночном, и в парном разряде, оценил результаты россиян на Олимпиаде в Токио. Он, в частности, высказался о том, могут ли психологически влиять на спортсменов провокационные ситуации сродни той, что произошла после матча Даниила Медведева с Фабио Фоньини. Чилийский журналист тогда спросил его об отношении к «клейму мошенников» на российских атлетах. Ольховский уверен, что последующее поражение Медведева произошло не из-за этого.

«Профессионалы в таких ситуациях отключаются и оставляют это за пределами корта. Пресс-конференции бывают на каждом большом турнире. И ребята не в первый раз отвечают на вопросы, среди которых бывают и провокационные. Журналист ведь спрашивал не только Даню – до этого он и Карену Хачанову задал такой вопрос. Мы спросим: а почему Карен прошел дальше, а Даня проиграл? Эти вопросы не выбивают спортсменов из колеи. Спокойно все воспринимаешь и готовишься, как обычно. Другое дело, что ты все-таки выступаешь на Олимпиаде, и вот это давление и именно то, что играешь не только за себя, но и за страну, может больше влиять с психологической точки зрения», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Медведев в четвертьфинале одиночного турнира проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Но испанский теннисист в следующем раунде, в свою очередь, уступил другому россиянину — Карену Хачанову, который теперь поборется за олимпийское золото с представителем Казахстана Александром Зверевым.

Кроме того, в Токио состоится российский финал в миксте. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выйдут на корт против Елены Весниной и Аслана Карацева.

Ранее Медведева произошла о «клейме обманщиков» у российских атлетов.