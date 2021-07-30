Россиянка завоевала второе золото на Олимпиаде-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Второй стала представительница Южной Кореи Мин Чон Ким. Третьей — китаянка Цзяжуйсюань Сяо.

В активе российской команды 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио, установив рекорд Игр.

Это золото стало первым для сборной России на Олимпиаде.