Американский пловец о своих словах после победы россиянина: я был расстроен поражением

Пловец из США Райан Мерфи прокомментировал свои слова о том, что в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх — 2020 в Токио «не все было чисто». Золотую медаль на этой дистанции завоевал россиянин Евгений Рылов.

«Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. Ничего такого не утверждал. Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва.

Поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, нечист», — цитирует американца «Матч ТВ».

Напомним, Мерфи заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Евгений Рылов после своей победы на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио прокомментировал обвинения в допинге от Райана Мерфи.