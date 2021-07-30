Российский дзюдоист вышел в полуфинал Олимпиады, победив двукратного чемпиона ОИ

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в весовой категории свыше 100 кг одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринерой. Француз также является 11-кратным чемпионом мира, 5-кратным чемпионом Европы, многократным чемпионом Франции. Выступает в категории свыше 100 кг. Самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо. Трижды признавался спортсменом года во Франции (2012, 2016, 2017).

Напомним, российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, прокомментировал свою победу.