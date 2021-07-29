Сменился лидер медального зачета Олимпиады, Россия — четвертая

Благодаря победе китаянки Юйфэй Чжан в женском финале на 200 м баттерфляем сборная Китая возглавила медальный зачет Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Россия занимает четвертое место. В активе отечественных спортсменов семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 13-6-9 (28)

2. Япония – 13-4-5 (22)

3. США – 12-12-10 (34)

4. Россия — 7-11-7 (25)

Ранее сообщалось, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли России серебро в академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Они показали время 6:51.45.