Тренер Камельзон: Медведев стоит в одном ряду с Надалем, с ними нельзя так обращаться

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о конфликтной ситуации между чилийским журналистом Себастьяном Варела Намиа и российским теннисистом Даниилом Медведевым в Токио. Напомним, в микст-зоне журналист спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провёл сложный матч, до сих пор на эмоциях. К сожалению, я не видел сам инцидент. Но уверен, что буду на стороне Медведева. Даниил доказал, что он — не обычная личность, с ним нельзя разговаривать как просто с хорошим спортсменом.

Медведев стоит в одном ряду с Надалем, Федерером и Джоковичем. С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе. Наши спортсмены в двойственном положении: надеть майку, сказать, что ты из России или нет. Почему Медведев должен отвечать на этот каверзный вопрос? Будь на его месте, ответил бы ещё жестче», — приводит слова Камельзона RT.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чилийский журналист Себастьян Варела Намиа объяснил свою позицию, которую он хотел донести до российского теннисиста Даниила Медведева.