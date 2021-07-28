Япония сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная Японии продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских игр — 2020. В активе Японской команды 22 медали (13 золотых, четыре серебряные, пять бронзовых). Второе место занимает Китай с 27 медалями (12 золотых, шесть серебряных, девять бронзовых), замыкают тройку американцы, в активе которых 11 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Четвертое место занимает Россия (7-10-6).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о баскетболе 3x3, который стал новым олимпийским видом спорта в Токио.