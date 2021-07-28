Исинбаева оценила реакцию теннисиста Медведева на провокационный вопрос

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о провокации чилийского журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева.

В микст-зоне после победы над итальянцем Фабио Фоньини на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио спортсмена спросили, чувствуют ли российские атлеты на себе «клеймо обманщиков». В ответ Медведев потребовал отстранить журналиста от работы на Олимпиаде.

«Правильно Даня ответил. Лететь столько километров, чтобы задавать такие глупые вопросы, это глупо. Журналисты должны соблюдать этикет, через вас люди узнают о спорте. Уверена, тут провокаторов много, Даниил все правильно сделал», — цитирует Исинбаеву «Спорт-Экспресс».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что спортсменам не надо реагировать на провокации иностранных журналистов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.