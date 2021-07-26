Белорусская журналистка — об Олимпиаде: кажется, туалет в Токио умнее меня

Белорусская журналистка Мария Богатырь поделилась своими впечатлениями от Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

«Меня знаешь что впечатлило? Только не смейся, пожалуйста. Туалет. Туалет с подогревом. Мне кажется, этот туалет умнее меня. Я вам серьезно говорю. Есть сенсорные панели, несколько переключателей. Это какой-то восторг», — передает слова Богатырь Tribuna.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете.