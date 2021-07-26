Российский тхэквондист Храмцов завоевал золото Олимпийских игр

Российский тхэквондист Максим Кравцов выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг.

В финале россиянин одолел Салеха Аль-Шарабати из Иордании (20:9).

Это первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

В 1/8 финала Храмцов победил Файсала Савадого из Буркина-Фасо со счетом 13:6, в четвертьфинале одержал верх над хорватом Тони Канаетой (22:0), в полуфинале он победил египтянина Сейфа Эйссу (13:1).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская саблистка София Позднякова стала победительницей олимпийского турнира у женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.