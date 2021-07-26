Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

Мужская сборная России завоевала золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россияне в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина опередили команды Японии, завоевавшей серебро, и Китая — бронзу.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская саблистка София Позднякова стала победительницей олимпийского турнира у женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.