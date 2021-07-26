Ефимова раскритиковала расписание Олимпийских стартов

Российская пловчиха Юлия Ефимова раскритиковала расписание стартов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«К сожалению в нашем мире деньги решают все, на спортсменов не только в нашей стране, но и везде глубоко... Плыли бы быстрее, если бы финалы были вечером, мировые рекорды бы штамповали. Зато непредсказуемо», — приводит слова спортсменки РИА «Новости» в Telegram.

26 июля спортсменка квалифицировалась в финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

После двух дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице Китай (6-1-4).

Ранее Ефимова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому 97% россиян не знают ни одного отечественного олимпийца на Олимпиаде — 2020 в Токио.