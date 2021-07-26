«Уфа» выразила недовольство судейством в матче с ЦСКА

«Уфа» выразило недовольство судейством в матче первого тура чемпионата России против московского ЦСКА.
На 85-й минуте встречи, прошедшей 25 июля в Москве на «ВЭБ Арене», форвард команды из столицы Башкирии Гамид Агаларов упал в штрафной хозяев в борьбе с защитником Виктором Васиным. Главный арбитр игры Сергей Иванов не увидел в этом моменте нарушения правил.
«Ку-ку, чемпионат стартовал!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter «Уфы».
Встреча между ЦСКА и «Уфой» завершилась победой армейского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антон Заболотный. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре ЦСКА примет московский «Локомотив», а «Уфа» дома сыграет со столичным «Динамо».
Ранее спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на заявление генерального директора столичного ЦСКА Романа Бабаева о том, что армейцы не пробились в еврокубки из-за ошибок судей.
«Нытики-нытики», — написала Салихова в своем Telegram-канале.