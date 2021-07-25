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Экс-игрок сборной России заявил, что Карпин не будет вызывать Дзюбу в команду

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Reuters

Экс-защитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин высказался о конфликтной ситуации нового наставника национальной команды Валерия Карпина и форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», — приводит слова Шишкина «Чемпионат.com».

Контракт Карпина с РФС действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис оценил вероятность вызова Артема Дзюбы в сборную России.

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