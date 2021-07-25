Салихова заступилась за форварда «Спартака» Ларссона

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась против критики нападающего Джордана Ларссона после поражения в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (0:1).

«Что за хейт Ларссона? Вас «вампир» Попов (Дмитрий Попов, спортивный директор «Спартка» — «Газета.Ru») укусил? Почему топовые игроки не в кондициях и заваливают первый тайм? Это к кому вопрос?

Болельщики, еще скажите, что «пора менять днищенских Промеса, Ларссона, Мозеса, Зобнина» Попову и агентам на радость. Еще покричите, что Жиго и Джикия — полный отстой. Лейте-лейте бальзам на душу Попову. И будет у нас вечная карусель игроков на вход и выход.

То, что не даю загнобить Ларссона также как не давала лить помои на Зобнина после косяка в Сборной — значит, ничего не понимаю в футболе. Да, давайте, все дружно скажем: «Ларссон, вали из «Спартака»!!!». И поверьте, Попов его продаст на следующий же день», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Шведский нападающий Ларссон вышел на замену на 60-й минуте вместо Михаила Игнатова.

Единственный мяч у победителей забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее Зарема Салихова заявила, что ждет профессионализма от тренеров «Спартака» после поражения от «Рубина».