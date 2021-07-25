Волонтер о работе с российскими гостями Игр: больше не хочу работать на Олимпиадах

Волонтер Олимпийских игр — 2020 в Токио Галина Бутова рассказала о работе с гостями соревнований.

«К сожалению, они не упускали возможности пошутить над японцами: каждый раз, когда проходили мимо, говорили «оча, оча» (OCHA – мобильное приложение для иностранцев, приезжающих на Игры – «Газета.Ru»). Обсуждали, что им будет за ношение российской атрибутики, негодовали по поводу тестов и требований соблюдать социальную дистанцию.

Бывало, что в машину садились больше пассажиров, чем было заявлено, что чревато штрафом для меня как для водителя. Если бы японцы услышали, что впущенные ими, несмотря на пандемию, гости так возмущаются мерами предосторожности, они бы, наверно, очень удивились. Последней каплей был очень насыщенный день с моими соотечественниками. Больше я не хочу работать на Олимпиадах», — приводит слова Бутовой RT.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Галина Бутова рассказала о своих обязанностях на Олимпиаде.