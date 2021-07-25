Гендиректор «Рубина» Сайманов: Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

«Мне нравится выбор РФС, потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с игроками. Плюс он вырос как тренер. Я в него верю.

Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.

Конфликт с Дзюбой? Карпин давно перерос это, он совершенно другой сейчас. Плюс посмотрите, какую работу он делает в «Ростове». Там очень непростая ситуация, он каждый год новую команду тренирует, и она у него играющей получается», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее Рустем Сайманов заявил, что не встречал таких людей, как главный тренер «Рубина» Леонид Слуцки.