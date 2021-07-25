Салихова заявила, что ждет профессионализма от тренеров «Спартака» после поражения от «Рубина»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после поражения столичной команды от казанского «Рубина» (0:1) в рамках 1-м тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне важен результат. Я — не за процесс. Если топовые игроки не в кондициях — это к кому вопрос? Я хотела бы минимизировать фактор «удачи» и «веры в чудо». Жду профессионализма от спортивного департамента и тренерского штаба», — приводит слова супруги президента красно-белых Sport24.

Единственный мяч у победителей забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что «Рубину» повезло.