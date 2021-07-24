Мостовой: я не попаду в тренерский штаб сборной, потому что там уже все свои залезут

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил свои перспективы попасть в тренерский штаб сборной России по футболу, передает «ВсеПроСпорт».

«Если меня позовут в штаб сборной России, рассмотрю предложение. Но туда не попасть, потому что там уже все свои залезут. Я об этом говорил еще лет десять назад, но у нас на это не обращают внимания», — сказал Мостовой.

23 июля на пост тренера сборной России был назначен наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России по футболу.