Экс-игрок «Зенита» заявил о необходимости ослабить лимит на легионеров

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своими мыслями о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован», — заявил Радимов.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит, согласно которому в общей заявке может быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который выступил против легионеров в чемпионате России.