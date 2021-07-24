Уткин — о Канделаки: глупчихой быть не очень хорошо, а лжицей — это совсем другое дело

Журналист Василий Уткин ответил на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о своей невостребованности.

«Еще как приглашали меня, и я работал. Взять хоть чемпионат мира в России. Работал на Первом канал. Это даже больше, чем востребованность. Глупчихой быть, конечно, не оч хорошо, но по крайней мере никто не виноват – ну, отдохнула на тебе природа. А быть лжицей – это совсем другое дело», — написал Уткин в Telegram.

Напомним, конфликт между Канделаки и Уткиным начался из-за того, что журналист прокомментировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный популярности спорта в России.

По результатам опроса 97% россиян не знают имени ни одного отечественного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Уткин заявил, что это результат работы Канделаки на «Матч ТВ», а Канделаки обвинила Уткина в невостребованности.

Ранее Канделаки посоветовала Уткину почитать о вреде хронического употребления алкоголя.