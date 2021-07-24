Член комитета по этике РФС рассказал, почему Семака не назначили тренером сборной

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением, почему на пост тренера сборной России был назначен Валерий Карпин, а не Сергей Семак, передает «Чемпионат.com».

«Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» — нет», — сказал Созин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.