Гендиректор «Уфы»: ненавижу анонимных людей, тараканы, клопы, их давить надо

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов негативно высказался об анонимности в интернете после вопроса о проверке Контрольно-счетной палаты.

«Депутат Рябов попросил проверить какую-то программу развития футбола. Я ее не видел. Девятого числа вышло постановление, чтобы проверить клуб. В 10:35 здесь было три человека. Сумасшедшая скорость, сюда надо было еще доехать. У нас чистый клуб, все предоставили. Мы получили субсидию от Минспорта четыре месяца назад, сто миллионов. А должны отчитываться через год.

Проверка в клубе только началась. Депутат Рябов начитался анонимных телеграм-каналов. Ненавижу анонимных людей. Тараканы, клопы, их давить надо, пинать. Каждый человек имеет право на свое мнение. Но не делайте это анонимно», – приводит слова Газизова Gorobzor.ru.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, с иронией поздравила с днем рождения бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, которому 18 июля исполнилось 53 года.