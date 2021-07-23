Депутат призвал Собянина закрыть метро, если он хочет победить вирус

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев призвал отменить QR-коды для похода на футбол.

«Надо отменить эти дурацкие правила с QR-кодами, по которым не пускают на стадионы и убивают последнее желание у людей ходить на футбол. Хотите бороться с коронавирусом, господин Собянин? Метро закройте. Там миллиард человек в день проезжает, из которых половина несет болезни. «Нет, мы закроем рестораны и стадионы», — говорит Собянин. Ну, ему виднее, он начальник», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

19 июля во все клубы было разослано предостережение от Роспотребнадзора, основанное на постановление главного санитарного врача России, согласно которому в Москве не допускается присутствие на играх более 500 зрителей, и эта квота может быть увеличена лишь в случае улучшения эпидемической ситуации.

Ранее депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного популярности спорта в России.

По результатам опроса 97% россиян не знают имени ни одного отечественного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх — 2020 в Токио.