Семин — о Карпине на посту тренера сборной: у Валерия всегда имелась сила воли и характер

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

«Это хорошее назначение в очень трудной ситуации. У Валерия всегда имелась сила воли и характер. Удачи ему. Не помешает ли совмещение с работой в клубе? Так решили. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Семин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что Российский футбольный союз (РФС) назначил Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.