Фигуристка Медведева обратилась к российским олимпийцам

Российская фигуристка Евгения Медведева в связи с открытием Олимпийских игр в Токио обратилась к отечественным олимпийцам.

«Наконец-то начались долгожданные летние Олимпийские игры, которые мы с вами ждали целых пять лет. Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной, которая совсем скоро выйдет на Олимпийскую арену на открытие, здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио», — сказала Медведева в сториз Instagram.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сборная России вышла на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.