Российская лучница потеряла сознание во время соревнований на ОИ-2020

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде в Токио. По итогам соревнований Гомбоева заняла 45 место.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», – цитирует тренера российской команды по стрельбе из лука Станислава Попова Telegram-канал ОКР.

Церемония открытия начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее гребец Александр Вязовкин стал первым представителем из России, выступившим на Олимпийских играх — 2020 в Токио.