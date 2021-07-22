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Английский футбольный клуб презентовал прозрачную форму

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РИА

Английский футбольный клуб «Бидейл» из 11 дивизиона выложил в своем Twitter фотографии прозрачной формы.

Также на форме нарисованы стрелочки, которые указывают на половые органы. В центре футболки нанесена надпись «Проверь». «Бидейл» хочет привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичек.

«Бидейл» уже играл в необычных комплектах формы. В 2019 году на футболках было изображено картофельное пюре, зеленый горошек и сосиски. Также футболисты выступали в форме с хот-догами и горчицей. Номера игроков были выложены в виде палок колбасы, а в районе воротника нанесена надпись «You'll never pork alone», что является игрой слов. Взят девиз «Ливерпуля» «You'll never walk alone» («ты никогда не будешь один») и слово «pork» — «свинина».

Ранее капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев в интервью «Газете.Ru» оценил шансы бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора перейти в профессиональное регби.

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