Тренер российских гандболисток: бикини – это красивая картинка, но в «определенные дни» это неудобно

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Сидоричева не считает сексизмом требование Международной федерации гандбола к спортсменкам выступать в бикини. Вместе с тем, она констатировала, что из-за особенностей физиологии женского организма такая форма может доставлять неудобства.

«Думаю, [восприятие] зависит от религиозного отношения, от воспитания, от культурных особенностей. Я бы не сказала, что это сексизм. Это смотрится красиво, это картинка на телевидении. Потом, мы же не идем на пляж загорать в шортах. Хотя, конечно, есть неудобства для девушек – играть в бикини в «определенные дни». Если в регламенте будет учтена возможность играть в шортах, полагаю, их многие наденут, Норвегия будет не единственной страной», — сказала Сидоричева «Газете.Ru».

Женская сборная Норвегии была оштрафована за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы по пляжному гандболу против Испании. Девушки аргументировали свой отказ тем, что играть в такой форме неудобно во время менструации, кроме того, она, на их взгляд, излишне «сексуализирует» фигуру спортсменок.

Ранее тренер сборной России сообщила, что гандболистки не жалуются на условия в Токио, все в одинаковой ситуации.